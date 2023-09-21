مياه الفيوم تناقش معوقات تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتماعاَ بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، وبحضور المهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس مسلم محمود عبد الغنى من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسين بالشركه القابضة، والمهندس احمد علي والمهندس ناصر طه، والمهندس احمد حسين مسئولي قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة عفاف فكري مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والمهندس محمد طه بالجهاز التنفيذي بالهيئة القومية وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للأعمال .

خلال الاجتماع تم مناقشة معوقات التشغيل ونهو أعمال التطوير و التوسعات والاحلال والتجديد وأعمال الصيانة لمحطات معالجة الصرف الصحي باطسا ، وتطون ، والعجميين للعمل بكامل طاقتها

وأكد النجار، على أهمية وضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات وسرعة نهو أعمال التطوير والصيانة بمحطات المعالجة السابق ذكرها مع مراعاة الالتزام بكافة الشروط التعاقدية والقانونية ومطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة للمواصفات القياسية لضمان حماية للبيئة من التلوث

وأوضح أن الشركة تسعى بشكل دائم للعمل علي تطوير منشآتها وزيادة القدرات التصميمية والاستيعابية لمحطات المعالجة لمواكبة النمو السكاني المتسارع وتحقيق مطتلبات المواطنين ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.

تفقد الورشة الفنية للتدريب

ومن جهه اخرى تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم ، الورشة الفنية للتدريب والتقييم العملي بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة وذلك برفقة المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه و سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية والتدريب و اللواء اشرف عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للأمن والدكتور محمود الغندقلي مدير عام التدريب .

وأكد النجار، على أهمية وضرورة تجهيز الورشه بالمعدات والالات والادوات اللازمة على اتم وجه طبقا لتعليمات الادارة العامة للتدريب والادارة العامة للمسار الوظيفى بالشركة القابضة وذلك لإجراء التدريب العملي لفني حملة وفنى ميكانيكا وفنى تشغيل مياه وذلك لأهمية التدريبات العملية وربطها بالتدريب النظرى لرفع المهارات وتحسين القدرات وإكساب العاملين الخبرة العملية وتطبيقها فى مجالات العمل.

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