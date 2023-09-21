اتحاد الجولف يكرم نحوم المنتخب السبت المقبل بنادى الجزيرة

يكرم اتحاد الجولف بعد غدا السبت تمام الساعة الرابعة عصرا نجوم المنتخب الوطنى الاول للرجال وذلك بنادى الجزيرة و بالتزامن مع بطولة نادى الجزيرة المفتوحة التى تقام يومى الجمعة والسبت.

يأت تكريم المنتخب بعدما حققه فى البطولة العربية للرجال التى اقيمت بالمغرب نهاية يوليو الماضي حيث حقق اللاعب عيسى ابو العلا المركز الاول والميدالية الذهبية للفردى وحصل المنتخب المكون من عيسى ابو العلا ودين نعيم وادم الشامى ومحمد ابو العلا على المركز الثانى والميدالية الفضية للفرق.

يحضر التكريم اعضاء مجلسى اتحاد الجولف ونادى الجزيرة ولجنة الجولف بالنادى.