سائق حافلة النصر يكشف عن الوجه الحقيقي لرونالدو

كشف مجيد اليعقوبي، سائق حافلة نادي النصر الإيراني، عن انطباعاته عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكر موقع الجول أن اليعقوبي قال في تصريحات لموقع "tabnak" الإيراني: "لم أنم لمدة يومين منذ أن رأيت رونالدو في حافلتي، حيث استيقظت صباح الأحد ولم أنم حتى الثانية صباح يوم الثلاثاء".

وأضاف: "رونالدو تعامل مع الجميع بكل تواضع، كل من حاول تحيته كان له رد فعل ولم يتجاهل أحد، لم أكن أتخيل أنه متواضعًا إلى هذا الحد، لقد انصدمت من شخصية هذا الرجل".

وأكمل: "كان ودودًا جدًا مع الأطفال في أي موقف، حتى لو كان هناك ازدحام كان يفعل ما يطلبه منه الأطفال، والتقط الكثير من الصور ووقع التوقيعات".

توقيع رونالدو في اللحظات الأخيرة من رحلته إلى إيران

وأشار اليعقوبي إلى أنه حصل على توقيع رونالدو في اللحظات الأخيرة من رحلته إلى إيران.

وتابع: "في اللحظات الأخيرة بالمطار، التقط بعض الأطفال الصور مع رونالدو، وقمت بالحصول على توقيعه في نفس الوقت".