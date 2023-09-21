مفاجآت جديدة وصادمة بشأن الهجوم الأوكراني المُضاد

خسائر "الجيش الأوكراني" من المعدات والجنود أثناء التقدم نحو قرية رابوتين تبين أنها غير متناسبة مع الأراضي التي سيطر عليها، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مساء اليوم الخميس.

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وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه "منذ بداية الأعمال العدائية، لم يبق من قرية رابوتين سوى الاسم فقط… واستنادًا إلى الصور التي نشرها الجنود الأوكرانيون في نهاية شهر أغسطس، يمكننا القول إنه لم يبق في القرية سوى الطرق المقصوفة والمنازل المدمرة".

وأضافت: "من غير الواضح عدد الجنود الذين قتلوا من الجانبين خلال المعركة، لكن الصور الملتقطة من الأعلى تشير إلى أن التكلفة كانت غير متناسبة مع مساحة الأرض التي تم الاستيلاء عليها".

وأشارت إلى أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يواجه مخاطر أكبر في المستقبل.

كييف تُواجه ضغوطا لبدء المُفاوضات

وتابعت أنه إذا لم تظهر القوات المسلحة الأوكرانية نجاحا حاسما، فسوف يضعف الدعم الغربي، وستواجه كييف ضغوطا لبدء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أن "عملة الهجوم المضاد هي الذخيرة والمركبات والأرواح البشرية.. وهذا أمر مؤكد: سيموت المزيد من الناس، وسوف تحترق المزيد من المباني، وسوف تمتلئ الأراضي المحيطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة".