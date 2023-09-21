الشوط الأول .. بيراميدز يتفوق على الزمالك بتقدم مستحق

أنهى فريق بيراميدز شوطه الأول من مواجهته أمام الزمالك ، متقدمًا بهدف من دون رد ، خلال اللقاء المقام بينهما على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.





جاء الهدف في الدقيقة 24 بأقدام اللاعب عبدالله السعيد ، من تسديدة متقنة لركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

وشهدت مجريات الشوط أفضلية واضحة للاعبي بيراميدز بالاستحواذ وتهديد مرمى الأبيض بأكثر من فرصة محققة، دون تواجد أو بصمات فنية للاعبي الأبيض خلال الشوط الأول.

تشكيل الفريقين ..

بيراميدز صاحب الأرض

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع : علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

في خط الوسط : مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين

في الهجوم: فيستون ماييلي

الزمالك ..

حراسة المرمى : محمد صبحي

في الدفاع: مصطفى الزناري- محمود علاء- حمزة المثلوثي

في الوسط: محمد عبد الشافي- عمرو السيسي- عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله

في الهجوم: ناصر منسي- أحمد عبد الرحيم "إيشو".



على صعيد متصل قررت إدارة فريق الكرة بنادي الزمالك فرض غرامة مالية على اللاعب حسام عبد المجيد، بعد رفضه التواجد مع الفريق الأبيض والتوجه معهم إلى ستاد الدفاع الجوي، اعتراضًا على خروجه من القائمة النهائية لمواجهة بيراميدز.

واستبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد حسام "بيسو" من قائمة الفريق النهائية لخوض لقاء بيراميدز.