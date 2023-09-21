حلمي عبدالباقي: "مصطفى كامل فولاذي لا يهدأ ولا ينام"

أكد المطرب حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين تفوق على هاني شاكر في إدارة النقابة.

أضاف خلال لقائه ببرنامج "خطوة عزيزة" المذاع على قناة "تن": “هاني شاكر قيمة فنية وأخلاقية كبيرة جدًّا، وشخص جميل ومحترم ومطرب خارج التقييم، إنما كإدارة أقل كثيرًا من مصطفى كامل”.



تابع: "مصطفى كامل بيعمل أي شيء طالما في صالح الجمعية العمومية دون التفكير في النتيجة، ويتميز بقوة الشخصية والجرأة في اتخاذ القرارات وهو الرجل الفولاذي الذي لا يهدأ ولا ينام وعلى طول متوتر ومحب للعمل وقام بزيادة المعاشات والعلاج الخاص بالأعضاء".



فاجأ الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أعضاء الجمعية العمومية بتغيير قرار المستحقين لحلوى المولد النبوي.

قال مصطفى كامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "تم تعديل القرار حلويات المولد النبوي لكل الزملاء بالمعاش لأنهم الأولى بكل الامتيازات وبإذن الله التسليم لأعضاء الجمعية العمومية من واقع الكشوف الانتخابية بالقاهرة والمحافظات لمن اهتم وشارك بالانتخابات من يوم ٢٣ و٢٤ و٢٥".

أعلن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤخرًا عن تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه، لشراء حلاوة المولد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة.

كتب مصطفى كامل، منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا فيه: “صباح الخير على كل الزملاء الموسيقيين، الحمد لله وللمرة الأولى أيضًا في نقابة المهن الموسيقية، قررت تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه لشراء حلويات المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا جميعًا بالخير والبركات”.

تحقيق النقابة إيرادات ضخمة:

أضاف نقيب المهن الموسيقية: “الحمد لله بعد أن حققت النقابة إيرادات وموارد مالية لم يسبق لها مثيل منذ نشأتها وهي حقوقكم لكم ولأسركم الكريمة، رأيت أنه من واجبنا في ظل غلاء الأسعار أن نظل مساندين لكل الزملاء في كل المناسبات قدر المستطاع ( أموال الموسيقيين للموسيقيين)”.

تابع: “تم الاتفاق مع كبرى شركات الحلويات بمصر على شراء حلويات المولد النبوي بأعلى جودة وأفضل الأسعار، والتي تليق للمعايدة على الزملاء احتفالًا بمناسبة المولد النبوي الشريف”.



أكد الفنان مصطفى كامل، أن الأعضاء الذين شاركوا في انتخابات النقابة، هم من لهم الأحقية في الحصول على هدية النقابة بمناسبة المولد النبوي، قائلًا: ملحوظة، الأحقية لعدد 2000 عضو فقط والذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ومسددي الاشتراكات 2023، إضافة إلى 500 عضو من أصحاب المعاشات الأقل من مبلغ 1000 جنيه فقط على مستوى الجمهورية.

اختتم مصطفى كامل، قائلًا: أموالكم وأحوالكم أمانة في رقبتي رغم أنف الحاقدين والفاسدين.. سنظل معكم بأمر الله في السراء والضراء حتى أرحل عن هذا الكيان.