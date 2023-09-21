علماء يحددون الكمية الصحية لتناول كوب القهوة

الاستهلاك المنتظم للقهوة يحمي خلايا القلب والأوعية الدموية من التلف، ويتجلى التأثير الوقائي للكافيين حتى في مرض السكري والسمنة والتغيرات المرتبطة بالعمر، ولاحظ علماء ألمان من جامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف الخصائص المفيدة للقهوة في تجاربهم.

الكافيين ينشط البروتين p27 في الميتوكوندريا في خلايا القلب

وقد وجد الباحثون أن الكافيين ينشط البروتين p27 في الميتوكوندريا في خلايا القلب.

وتبين أن هذا البروتين يحمي خلايا عضلة القلب من الموت ويساعد في الحفاظ على مرونة الأنسجة الضامة.

وأشار الباحثون إلى أنه "عندما يتم استهلاك القهوة، يتم تحفيز عملية تعمل على تحسين وظيفة الخلايا المبطنة للسطح الداخلي للأوعية الدموية".

لقد قرر العلماء أنه يمكن تحقيق تأثير وقائي لعضلة القلب بتركيز كافيين يعادل تناول أربعة فناجين من القهوة.