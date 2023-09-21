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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

علماء يحددون الكمية الصحية لتناول كوب القهوة

القهوة
القهوة

الاستهلاك المنتظم للقهوة يحمي خلايا القلب والأوعية الدموية من التلف، ويتجلى التأثير الوقائي للكافيين حتى في مرض السكري والسمنة والتغيرات المرتبطة بالعمر، ولاحظ علماء ألمان من جامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف الخصائص المفيدة للقهوة في تجاربهم.

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هل القهوة مفيدة للقلب والدماغ؟... علماء يجيبون

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مشروبات تعزز الجهاز الوعائي وعضلة القلب.. القهوة أبرزها

الكافيين ينشط البروتين p27 في الميتوكوندريا في خلايا القلب

وقد وجد الباحثون أن الكافيين ينشط البروتين p27 في الميتوكوندريا في خلايا القلب.

 

وتبين أن هذا البروتين يحمي خلايا عضلة القلب من الموت ويساعد في الحفاظ على مرونة الأنسجة الضامة.

 

وأشار الباحثون إلى أنه "عندما يتم استهلاك القهوة، يتم تحفيز عملية تعمل على تحسين وظيفة الخلايا المبطنة للسطح الداخلي للأوعية الدموية".

 

لقد قرر العلماء أنه يمكن تحقيق تأثير وقائي لعضلة القلب بتركيز كافيين يعادل تناول أربعة فناجين من القهوة.

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