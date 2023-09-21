اليوم الدولي للسلام.. دعوة للعمل من أجل عالم أكثر سلامًا

يصادف اليوم 21 سبتمبر، اليوم الدولي للسلام، وهو يوم عالمي للاحتفال بالسلام وتعزيزه. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في عام 2001 بهدف تشجيع السلام والتضامن بين جميع الشعوب.

في عام 2023، يركز موضوع اليوم الدولي للسلام على "العمل من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية". ويدعو هذا الموضوع إلى اتخاذ إجراءات من أجل السلام، بما في ذلك محاربة عدم المساواة، ودفع العمل بشأن تغير المناخ، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

يعيش العالم اليوم في عالم مليء بالتحديات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، والفقر، والتغير المناخي. ولكن يمكننا جميعاً المساهمة في تحقيق السلام من خلال أفعالنا الفردية والجماعية.

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها لتعزيز السلام:

التعلم عن الثقافات الأخرى واحترامها.

الوقوف ضد التعصب والكراهية.

دعم الجهود الإنسانية لمساعدة أولئك الذين يعانون من النزاعات.

المشاركة في الأنشطة التي تعزز السلام في مجتمعاتنا.