عاجل
الشوط الأول .. بيراميدز يتفوق على الزمالك بتقدم مستحق اليوم الدولي للسلام.. دعوة للعمل من أجل عالم أكثر سلامًا
الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يتفقد محطة تحلية مياه البحر الجديدة في طابا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر الجديدة بمدينة طابا، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بوزارة الإسكان.

سير العمل بالمحطة

وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء تامر زاهر، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، حول سير العمل بالمحطة، والتي بلغت نسبة تنفيذها 80%، ومن المخطط أن تعمل بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميا.

txt

رئيس مجلس الوزراء يتفقد مطار طابا الدولي|صور

وأوضح اللواء زاهر أن الأعمال بالمحطة تشمل تنفيذ عدد من المكونات الرئيسية، بينها مبنى المولد، الذي يحتوي على مولد بقدرة 1 ميجا فولت أمبير، وكذا مبنى خدمة المرشحات الصلبة، بعدد 3 طلمبة، وعنبر ضخ المياه المنتجة، بعدد 2 طلبة مياه، وخزانين سعة كل منهما 5 آلاف متر مكعب، بإجمالي سعة تخزينية 10 آلاف متر مكعب للمحطة ككل، كما تتضمن مكوناتها وحدة المعالجة النهائية، وأجهزة القياس والتحكم، و4 فلاتر رملية، ومرحلة خاصة بفصل الأملاح، ومأخذًا بحريًا بخطي سحب بطول 175 مترا، وخط طرد بطول 75 مترا.

txt

الهجرة تعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات

وأكد رئيس الوزراء أن محطة تحلية مياه البحر الجديدة في طابا تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين، خاصة في المناطق السياحية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المحطة في أقرب وقت ممكن، لبدء تشغيلها وتوفير مياه الشرب للسكان.

مواد متعلقة

التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة في صناعة البن تخفض 17.7 طن انبعاثات كربونية

مجلس الوزراء يقف حدادا على أرواح ضحايا الحادثين الأليمين في المغرب وليبيا

وفد مجلس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بإطسا في االفيوم

المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء
الجريدة الورقية