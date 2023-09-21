رئيس الوزراء يتفقد محطة تحلية مياه البحر الجديدة في طابا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر الجديدة بمدينة طابا، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بوزارة الإسكان.

سير العمل بالمحطة

وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء تامر زاهر، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، حول سير العمل بالمحطة، والتي بلغت نسبة تنفيذها 80%، ومن المخطط أن تعمل بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميا.

وأوضح اللواء زاهر أن الأعمال بالمحطة تشمل تنفيذ عدد من المكونات الرئيسية، بينها مبنى المولد، الذي يحتوي على مولد بقدرة 1 ميجا فولت أمبير، وكذا مبنى خدمة المرشحات الصلبة، بعدد 3 طلمبة، وعنبر ضخ المياه المنتجة، بعدد 2 طلبة مياه، وخزانين سعة كل منهما 5 آلاف متر مكعب، بإجمالي سعة تخزينية 10 آلاف متر مكعب للمحطة ككل، كما تتضمن مكوناتها وحدة المعالجة النهائية، وأجهزة القياس والتحكم، و4 فلاتر رملية، ومرحلة خاصة بفصل الأملاح، ومأخذًا بحريًا بخطي سحب بطول 175 مترا، وخط طرد بطول 75 مترا.

وأكد رئيس الوزراء أن محطة تحلية مياه البحر الجديدة في طابا تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين، خاصة في المناطق السياحية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المحطة في أقرب وقت ممكن، لبدء تشغيلها وتوفير مياه الشرب للسكان.