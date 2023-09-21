صبا مبارك ناعية خالد الطريفي: حبيبي وأبوي رحل وتركنا

نعت الفنانة صبا مبارك المخرج خالد الطريفي، إذ نشرت صورة تجمعها به، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «يابا.. الله يرحمك يابا.. حبيبي وأبوي وأستاذي خالد الطريفي رحل وتركنا».

رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج المسرحي الأردني خالد الطريفي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، ومن المُقرر الإعلان عن موعد ومكان الجنازة والعزاء خلال الساعات المقبلة.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين، محمد يوسف العبادي، وكذلك مجلس النقابة، المخرج خالد الطريفي، إذ قال في بيانٍ: «نسأل الله للزميل الفقيد الرحمة والعفو والمغفرة، وأن يجعل اللهم مثواه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأهله وأصدقاءه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

معلومات عن المخرج المسرحي خالد الطريفي

يذكر أن المخرج المسرحي الأردني خالد الطريفي، حصل على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة بغداد عام 1979 كما درس في القاهرة من عام 1974 حتى 1977 في العام 1983 عمل في تدريس فن التمثيل بدار الفن، ومحاضر غير متفرغ في الجامعة الأردنية، كما أشرف على مشاريع التخرج لطلبة المسرح في الجامعة الأردنية، أدار ورشة وهندسة الفضاء المسرحي في الهيئة العربية للمسرح، وهو عضو (رابطة) نقابة الفنانين الأردنيين وعضو في هيئتها الإدارية، وعضو في لجان وهيئات ومؤسسات، منها: المجلس الوطني التأسيسي للثقافة والفنون، اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان المسرح الأردني. وللفنان خالد الطريفي العديد من الأعمال التلفزيونية وآحدثها مشاركته بدور بطولة في مسلسل زين الذي انطلق عرضه نهاية عام 2013. عن مشاريعه الجديدة، يشير إلى أنه وزملاء له في صدد تأسيس ما يسمى بـ مسرح الستين كرسيا، لكننا سنسميه مسرح الـ 99 كرسيا، ونتوقع أن يكون جاهزاً في نهاية عام 2014