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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الجالية المصرية بينبع تهنئ السعودية باليوم الوطني 93.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى أمس وفد من أبناء الجالية المصرية المقيمين بمحافظة ينبع بالمملكة العربية السعودية، المحافظ سعد السحيمي محافظ ينبع بديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية في عيدها الوطني الـ93.

وفي مقدمة الحضور المستشار محمد علوان آمين عام مساعد أمانة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالحزب العربي وعضو الهيئة الاستشارية بصحيفة المصريين بالخارج.

عمق وأصالة العلاقات المصرية السعودية التاريخية 

وتحدث المحافظ سعد السحيمي عن عمق وأصالة العلاقات المصرية السعودية التاريخية والوطيدة بين البلدين وتطرق السحيمي عن دور الجالية المصرية في دورها الإيجابي في تنمية الدبلوماسية الشعبية والتكاتف والمشاركة نحو إزالة آي عوائق أمام المواطنين والمقيمين للعمل على تيسريها وحلها مباشرة.

وأرسل علوان عبارات التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله وإلى الشعب السعودي الشقيق الكريم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93.

وأضاف علوان بآن المملكة العربية السعودية أصبحت جزءًا منا كميقيمين وأصبح لنا فيها أحبة وأصدقاء وشاء القدر ان نترك أوطاننا لتكن لنا هي الوطن الثاني" داعيا الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا نعمة الأمن والاستقرار والتقدم و الرفاهية و الازدهار والرخاء.

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