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رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح بديلاً مع ليفربول في أولى جولات الدوري الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة لاسك النمساوي التي تنطلق بعد قليل على ملعب الأخير لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.
 

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ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول خلال اللقاء ، الذي يخوضه الريدز بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى: كاومن كيلهير.
خط الدفاع: ستيفن بايتيتش، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.
خط الوسط: واتارا إيندو، ريان جرافينبريش، هيرفي إليوت.
خط الهجوم: بين دواك، داروين نونيز، لويس دياز.

وتضم قائمة الليفر في اللقاء كل من ..

أليسون بيكر - جوميز - إندو - فان دايك - كوناتي - لويس دياز - سوبوسلاي - نونيز - ماك أليستر - محمد صلاح - جونز - جاكبو - إيليوت - جوتا - تسيميكاس - روبرتسون - جويل ماتيب - جرافينبيرش - بايسيتش - دواك - جاروس - كيليهير - كوانساه
ويشارك الفريق الإنجليزي في المجموعة الخامسة من منافسات البطولة القارية الأوروبية بجوار سانت جيلواز البلجيكي وتولوز الفرنسي و لاسك لينز.

كان فريق ليفربول الانجليزي قد أنهى ترتيبه في مسابقه البريميرليج الموسم الماضي محتلا الترتيب الخامس ليتوجه الى المشاركه في بطوله الدوري الاوروبي بدلا من البطوله الاكبر دوري الأبطال التي توج بلقبها عام 2019.

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