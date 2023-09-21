الدوري السعودي.. تعادل إيجابي بين الاتفاق والطائي في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين الاتفاق والطائي بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى تجمعهما حاليًا بالجولة الـ 7 ببطولة الدوري.

سجل هدف التقدم للإتفاق اللاعب فاينالدو فى الدقيقة 8، ورد الطائي عن طريق منساه فى الدقيقتين 10، 36 ، وأدرك موسى ديمبيلي فى الدقيقة 41 لينتهى المنعطف الأول بنتيجة 2 ـ 2.

يلعب الاتفاق مباراة اليوم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة ، فيما يدخل الطائي اللقاء محتلا المركز التاسع في الترتيب برصيد سبع نقاط.