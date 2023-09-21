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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري السعودي.. تعادل إيجابي بين الاتفاق والطائي في الشوط الأول

الاتفاق والطائي في
الاتفاق والطائي في الدوري السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول بين الاتفاق والطائي بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى تجمعهما حاليًا بالجولة الـ 7 ببطولة الدوري.

سجل هدف التقدم للإتفاق اللاعب فاينالدو فى الدقيقة 8، ورد الطائي عن طريق منساه فى الدقيقتين 10، 36 ، وأدرك موسى ديمبيلي فى الدقيقة 41 لينتهى المنعطف الأول بنتيجة 2 ـ 2.

يلعب الاتفاق مباراة اليوم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة ، فيما يدخل الطائي اللقاء محتلا المركز التاسع في الترتيب برصيد سبع نقاط.

 

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