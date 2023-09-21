الجزيري يدعم لاعبي الزمالك أمام بيراميدز من مدرجات الدفاع الجوي

حرص التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في مدرجات ملعب الدفاع الجوي لمؤازرة فريقه في مباراة بيراميدز، التي انطلقت السابعة مساء اليوم الخميس لحساب الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.





ويغيب الجزيري عن الزمالك لأسباب فنية، وحرص اللاعب على التواجد لمساندة زملائه خلال المواجهة الافتتاحية بالدوري.

و يضم تشكيل الأبيض في اللقاء كل من:..

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".



بينما على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.