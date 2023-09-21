مقهى ياباني يقدم خدمة قيلولة واقفًا ويثير جدلًا.. فيديو

عرض مقهى في طوكيو خدمة جديدة لزبائنه تتضمن قيلولة واقًفا، مما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم المقهى، الواقع في شارع هاراجوكو، قيلولة مدتها 30 دقيقة وفنجانًا من القهوة مقابل 5.50 دولار أمريكي.

وتنوعت ردود الفعل على الخدمة الجديدة، حيث أعرب البعض عن إعجابهم بها، بينما انتقدها آخرون.

وقال اليوتيوبر كونور كلوكهون، الذي جرب الخدمة، إنها كانت "أشبه بـ أداة تعذيب من القرون الوسطى"، بينما قالت مستخدمة لموقع تيك توك إنها كانت "مريحة للغاية".

انتهت حملة الترويج للمقهى في 17 سبتمبر، ولكن من المقرر أن يستمر بيع كبسولات النوم من خلال شركة Giraffenap المصنِّعة لها.

وتستهدف الشركة الشركات بزعمِ أن هذه الكبسولات توفر "بيئة مريحة للقيلولة في المكتب" وعلى الرغم من أن الكبسولات المماثلة تشيع في اليابان منذ مدة طويلة، فإنها ليست المكان الوحيد الذي تُتداول فيه.

ففي عام 2019، قدمت مساحة عمل مشتركة في نيويورك حجرات للمستخدمين من أجل القيلولة.

وتحظى فنادق الغرف الصغيرة (الكبسولات) من هذا النوع بشعبية كبيرة بين المسافرين ذوي الميزانية المحدودة، والعاملين في وقت متأخر من الليل في اليابان.