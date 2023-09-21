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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تُرحِب بجهود السعودية وعمان لدعم التوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن ترحيبها بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن الشقيق، واستضافة المملكة العربية السعودية لجولة من المحادثات مع وفد يمني من صنعاء لدعم تلك الجهود.

أزمة اليمن

وجددت مصر في البيان تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، والتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذا قرار مجلس الأمن رقم (٢٢١٦).

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وزير الخارجية يؤكد مع نظيره الإيطالي استمرار التعاون والتنسيق

وأكدت على ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه.

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