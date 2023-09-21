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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سلة الاتحاد تستعين بنجم تونس في بطولة الأندية العربية

مختار غيازة
مختار غيازة

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن استعانته بنجم منتخب تونس ونادي الاتحاد المنستيري مختار غيازة ضمن تدعيمات الفريق الاول لكرة السلة الذي سيشارك في بطولة الاندية الغربية لكرة السلة في قطر الشهر المقبل .

ويعد مختار غيازة احد التدعيمات الهامة لفريق الاتحاد السكندري خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق انس اسامة وغيابه عن المشاركة في بطولة الأدية العربية .

ويلعب مختار غيازة في مركزي ٤ و ٥ وهما المركزين اللذين يعاني فريق الاتحاد السكندري من وجود بدائل فيهما خاصة في المشاركات الخارجية. 

وكانت بعثة فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة قد غادرت الاسكندرية للانتظام في معسكر مغلق في صربيا استعدادا للمشاركة في بطولة الاندية العربية تحت قيادة المدير الفني الحديد احمد عمر  .

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