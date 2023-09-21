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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المُشدد 5 سنوات لمُتهمين بالسرقة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة  جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، حُكمًا بمعاقبة مُتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية،لاتهامهم بالسرقة بالاكراه.

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صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البية رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار الدكتور محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5863 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، ببلاغ يفيد قيام المتهمان بسرقة المجني عليه بالاكراه، بدائرة القسم.

تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، أنه حال عمل المجني عليه" و.س.م" علي الدراجة البخارية توكتوك، استوقفه المتهمين كل من "ع.ع.ج" عامل  و"م.خ.ع" حداد، وطلبا منه توصيلهما الي أحد المناطق، فاستجاب لطلبهما وحال قيادته الدراجة البخارية، تعدوا عليه بالضرب، بأن ألقى المتهم الأول بوجهه مادة حارقة، بينما تعدى عليه المتهم الثانى بعدة ضربات بسلاح أبيض مطوة بمناطق متفرقة من جسده.

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