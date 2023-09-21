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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يعاقب حسام عبدالمجيد قبل دقائق من مباراة بيراميدز

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

قررت إدارة فريق الكرة بنادي الزمالك توقيع غرامة مالية على اللاعب حسام عبد المجيد، بعد رفضه التواجد مع الفريق الأبيض والتوجه معهم إلى ستاد الدفاع الجوي، اعتراضًا على خروجه من القائمة النهائية لمواجهة بيراميدز.
 

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ويلتقي الأبيض نظيره بيراميدز في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.
واستبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد حسام "بيسو" من قائمة الفريق النهائية  لخوض لقاء بيراميدز.    

ويأتي تشكيل الزمالك في اللقاء كما يأتي: 

حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.
خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر.
خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو"  - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

بينما على مقاعد البدلاء كل من: عبدالرحمن نفاد ومحمد عبدالغني، ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا  ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي  ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.

بينما جاء تشكيل بيراميدز في اللقاء على النحو الآتي:
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
في خط الدفاع : علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ.
في خط الوسط : مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين.
في الهجوم: فيستون ماييلي.

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