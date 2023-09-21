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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شرطة السويد تعتقل 3 شبان بعد أعمال شغب بسبب حرق القرآن

القران الكريم
القران الكريم

اعتقلت الشرطة السويدية، اليوم الخميس، ثلاثة شبان متهمين بالمشاركة في أعمال شغب اندلعت في مدينة مالمو بعد حدث استفزازي لحرق القرآن الكريم.

وأوضحت الشرطة السويدية أن الشبان الثلاثة، الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، متهمون بإعاقة إنفاذ القانون بشكل صارخ، وأحد الشبان مشتبه به في إشعال النار عمدًا.

 الحشد حاول إيقاف مسيرة استفزازية لحرق القرآن الكريم

وكانت أعمال الشغب قد اندلعت في 4 سبتمبر، حيث حاول الحشد إيقاف مسيرة استفزازية لحرق القرآن الكريم، بقيادة الناشط المناهض للإسلام سالفان موميكا.

وتعرض ضباط الشرطة للهجوم بالحجارة، وأضرمت النار في عشرات السيارات.

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