شرطة السويد تعتقل 3 شبان بعد أعمال شغب بسبب حرق القرآن

اعتقلت الشرطة السويدية، اليوم الخميس، ثلاثة شبان متهمين بالمشاركة في أعمال شغب اندلعت في مدينة مالمو بعد حدث استفزازي لحرق القرآن الكريم.

وأوضحت الشرطة السويدية أن الشبان الثلاثة، الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، متهمون بإعاقة إنفاذ القانون بشكل صارخ، وأحد الشبان مشتبه به في إشعال النار عمدًا.

الحشد حاول إيقاف مسيرة استفزازية لحرق القرآن الكريم

وكانت أعمال الشغب قد اندلعت في 4 سبتمبر، حيث حاول الحشد إيقاف مسيرة استفزازية لحرق القرآن الكريم، بقيادة الناشط المناهض للإسلام سالفان موميكا.

وتعرض ضباط الشرطة للهجوم بالحجارة، وأضرمت النار في عشرات السيارات.