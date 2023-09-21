تشكيل الزمالك الرسمي في مواجهة بيراميدز بأولى جولات الدوري

أعلن خوان كارلسو أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بيراميدز التي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي لحساب أولى جولات الدوري الممتاز.

ويمثل الأبيض في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى : محمد صبحي

في الدفاع: مصطفى الزناري- محمود علاء- حمزة المثلوثي

في الوسط: محمد عبد الشافي- عمرو السيسي- عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله

في الهجوم: ناصر منسي- أحمد عبد الرحيم "إيشو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد "دونجا" وإبراهيما نداي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"- ومصطفى شلبي وعلي ياسر.



كان الزمالك قد تعرض لخسارة مفاجأة أما أرتا سولار الجيبوتي السبت الماضي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، فيما تعادل بيراميدز سلبيًا خارج أرضه أمام نظيره الجيش الرواندي.