منتخب الجمباز الفني يواصل استعداداته لبطولة العالم بلجيكا 2023

يواصل المنتخب الوطني للجمباز الفني استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي تبدأ يوم 30 سبتمبر القادم ببلجيكا

ويخوض منتخب مصر رجال وانسات معسكر مغلق حاليا فى جورجيا قبل انطلاق بطولة العالم

وتضم بعثة منتخب كلا من

منتخب الآنسات

ساندرا الصادق

جني عبد السلام

جني محمود

ويضم منتخب الرجال

احمد المراغي

عمر محمد

محمد عفيفي

زياد خاطر

احمد عبد الرحمن

المدير الفني للفني رجال

الدكتور/ جمال مطر

الكابتن/ عرفات محمد

الخبير/ يفجيني كوزين

المدير الفني للفني انسات

الكابتن / زكريا غالب

دكتور محمد علي رئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني رجال في الاتحاد المصري و العربي للجمباز

الدكتور قدري المُر طبيب البعثة

وحرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحادين الإفريقي والمصري للجمباز علي دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل البطولة والتواجد معهم خلال المعسكر .

وأكد أمين ، أن المنتخب المصري للجمباز الفني رجال وانسات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين ان المنتخب يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.