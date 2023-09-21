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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الجمباز الفني يواصل استعداداته لبطولة العالم بلجيكا 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل المنتخب الوطني للجمباز الفني استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي تبدأ يوم 30 سبتمبر القادم ببلجيكا
ويخوض منتخب مصر رجال وانسات معسكر مغلق حاليا فى جورجيا قبل انطلاق بطولة العالم 
وتضم بعثة منتخب كلا من 
منتخب الآنسات

ساندرا الصادق 
جني عبد السلام 
جني محمود 
ويضم منتخب الرجال 
احمد المراغي
عمر محمد
محمد عفيفي
زياد خاطر 
احمد عبد الرحمن

المدير الفني للفني رجال
الدكتور/ جمال مطر
الكابتن/ عرفات محمد
الخبير/ يفجيني كوزين

المدير الفني للفني انسات 
الكابتن / زكريا غالب

دكتور محمد علي رئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني رجال في الاتحاد المصري و العربي للجمباز
الدكتور قدري المُر طبيب البعثة
وحرص  الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحادين الإفريقي والمصري للجمباز علي دعم  ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل البطولة والتواجد معهم خلال المعسكر .
وأكد  أمين ، أن المنتخب المصري للجمباز الفني رجال وانسات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.
وأضاف أمين ان المنتخب يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.

الجريدة الورقية