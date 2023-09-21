الدوري المصري.. وصول حافلة الزمالك إلى استاد الدفاع الجوي

وصلت حافلة فريق الزمالك ملعب الدفاع الجوي منذ قليل استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الجولة الأولى من مسابقة دوري النيل موسم 2023 / 2024.

يحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس بملعب الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات الدوري.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أعلن عن قائمة الفريق والتي تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.