قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم ورشة عمل بعنوان "اصنعي إكسسواراتك بأيديك"

نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة عمل مميزة تحت عنوان "اصنعي إكسسواراتك بأيديك"، حيث تعلم الأطفال كيفية صنع الإكسسوارات الجميلة باستخدام الخرز الملون. شهدت الورشة مشاركة كبيرة من الأطفال الصغار الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بتعلم هذه المهارة اليدوية الفنية.

تضمنت الورشة تقديم إرشادات مفصلة وتعليمات خطوة بخطوة حول كيفية صنع الاكسسوارات المميزة، مثل الأساور والقلادات والأقراط، باستخدام الخرز الملون في تصميمات فنية مبتكرة. قدمت المدربة سماح مسعود الإرشادات والتوجيهات اللازمة للأطفال للتأكيد على أهمية الدقة والابتكار في صنع الاكسسوارات الفريدة.

تجربة العمل اليدوي والإبداع في صنع أشكال وتصاميم مختلفة

استمتع الأطفال بتجربة العمل اليدوي والإبداع في صنع أشكال وتصاميم مختلفة بالخرز، حيث تعلموا كيفية تركيب وتوصيل الخرز بشكل سليم لإنشاء الاكسسوارات. تم تزويد الأطفال بمجموعة متنوعة من الخرز الملون والخيوط والأغلفة الصغيرة لتسهيل عملية الصنع وتشجيع الإبداع.

تهدف مثل هذه الورش الفنية إلى تعزيز قدرات ومهارات الأطفال في الابتكار والتعبير الفني، وتشجيع الإبداع والتفكير الخلاق لديهم. وقد تم تنظيم الورشة ضمن سلسلة الأنشطة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، وذلك في إطار نشر القيم الثقافية والفنية بين الأطفال وتوفير بيئة تربوية مليئة بالإبداع والتطور الفني.

قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم ورشة عمل بعنوان "اصنعي أكسسواراتك بأيديك"

قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم ورشة عمل بعنوان "اصنعي أكسسواراتك بأيديك"

قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم ورشة عمل بعنوان "اصنعي أكسسواراتك بأيديك"

قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم ورشة عمل بعنوان "اصنعي أكسسواراتك بأيديك"

قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم ورشة عمل بعنوان "اصنعي أكسسواراتك بأيديك"

قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم ورشة عمل بعنوان "اصنعي أكسسواراتك بأيديك"