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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

لمياء جمال تطلق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "وش الصبح"

لمياء جمال
لمياء جمال

طرحت الفنانة التونسية لمياء جمال، صاحبة الصوت القوي والشجي والطربي القادر على تأدية كل الألوان الغنائية والموسيقية، عملا فنيا بتوقيع مصري، ستقدّم هذه المرة أغنية باللهجة المصرية بعنوان "وش الصبح".

لمياء جمال 

تفاصيل أغنية "وش الصبح"

هذا العمل الفني الذي شكّل مفاجأة لجمهور لمياء جمال، يأتي إيمانا بموهبتها، من جانب شركة Music is My Life التي تتولى إدارة أعمالها، وكذلك المؤلف والشاعر والملحن الشهير عزيز الشافعي الذي وقّع الأغنية ببصمته ورؤيته الفنية.

لمياء جمال أدّت الأغنية بإحساس كبير، خصوصا أنّها رومانسية بامتياز تتمازج فيها الألحان والتوزيع بنفحات إيقاعية مصرية لطيفة ومحبّبة.

لمياء جمال 

وأمّا الفيديو كليب فيصوّر جمال لمياء الطبيعي مع قصّة طريفة وهي في طريقها لملاقاة حبيبها على شاطئ البحر بمشاهد رومانسية وراقصة وأدوار متنوّعة، وقد تم تصوير الكليب تحت إدارة المخرجة لمياء غندور بإشراف فيني الرومي وإنتاج شركة "وتري".

https://youtu.be/WTmDL78pCDU?si=3gevLrawl4ownZFV
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