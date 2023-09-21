هل القهوة مفيدة للقلب والدماغ؟... علماء يجيبون

إذا كنت تريد أن تتمتع بقلب وعقل سليمين، ذكر الأطباء أن شرب القهوة يساعد على حماية خلايا الجهاز القلبي الوعائي من التلف، كما يمنع الإصابة بمرض باركنسون.

وجد علماء من ألمانيا تأكيدا للنظرية المذكورة سابقا بأن الكافيين له تأثير مفيد على القلب، وأجرى باحثون من جامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف سلسلة من التجارب على الفئران أظهرت أن الكافيين ينشط البروتين p27، الذي يؤثر على سلامة الخلايا.

وفقا للخبراء، يحدث الضرر الجزئي باستمرار في عضلة القلب، البروتين المحفز بالكافيين لا يحمي خلايا عضلة القلب من التدمير فحسب، بل يحفز أيضًا العمليات في خلايا النسيج الضام التي تساهم في تعافي القلب بعد نوبة قلبية.

وتشير نتائجنا إلى طريقة عمل جديدة للكافيين، والتي تعزز حماية وإصلاح عضلة القلب من خلال عمل بروتين الميتوكوندريا p27.

القهوة مفيدة للحماية من الظواهر المدمرة في الدماغ

وأوضح العلماء أنهم لاحظوا آثارا إيجابية مرتبطة باستهلاك الكافيين حتى في القوارض المصابة بالسكري والسمنة، سواء صغارا أو كبارا، ولبدء آلية تعافي عضلة القلب، تحتاج إلى شرب 4-5 أكواب من القهوة، كما حدد المؤلفون.

كما أن القهوة مفيدة للحماية من الظواهر المدمرة في الدماغ، ووفقا للعضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، البروفيسور سيرجي إيلاريوشكين، فإن الأشخاص الذين يشربون ما لا يقل عن 4-5 أكواب من القهوة المطحونة يوميا لديهم خطر أقل للإصابة بمرض باركنسون، وهذا ما تم إثباته علميا.