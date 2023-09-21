ولاية كاليفورنيا ترفع دعوى قضائية على أكبر 5 شركات نفطية (شاهد)

رفع المسؤولون عن ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية على 5 من أكبر الشركات النفطية.

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "ولاية كاليفورنيا ترفع دعوى قضائية على 5 من أكبر الشركات النفطية"، ونتيجة لنشر المعلومات المضللة تأخرت الاستجابة المجتمعية لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

الاعتماد على الوقود الأحفوري من شأنه التسبب في نتائج كارثية

وأشار التقرير إلى أن المسؤوليين التنفيذيين في شركات النفط والغاز منذ عقود، أن الاعتماد على الوقود الأحفوري من شأنه التسبب في نتائج كارثية، لكنهم أخفوا هذه المعلومات عن عامة الشعب وصانع السياسات من خلال نشر معلومات مضللة حول هذا الموضوع.

وأدى سوء السلوك المتمثل في نشر المعلومات المضللة إلى تكاليف باهظة على الناس والعقارات والموارد الطبيعية، وهي تكاليف لا تزال تتكشف يوميا.

وفي هذا الصدد، رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية على 5 من أكبر شركات النفط في العالم والتي طالت المعهد الأمريكي للنفط، وتأتي هذه الدعوى بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أمريكية ضد شركات الوقود الأحفوري بسبب تأثيره في التغير المناخي بالإضافة إلى حملات تضليل امتدت لعقود.