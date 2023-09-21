مركز شباب بناويط بالمراغة ينفذ معسكر في الخدمة العامة

نفذ مركز شباب بناويط التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج معسكر في الخدمة العامة وذلك بمقر مركز شباب بناويط لرفع القمامة والمخلفات من محيط المركز من الخارج ومن داخل مركز الشباب بالملاعب والغرف والطرقات وذلك تنفيذاً للخطة الداخلية للمركز عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣ { طلائع } وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .



يهدف المشروع إلى تنمية مَلكة الخدمة المجتمعية العامة لدى الشباب والنشء وإنكار للذات في سبيل حب الخير للجميع معبراً عن تفانيه وإخلاصهم للوطن.



والمعسكرات بصفة عامة تهدف إلى إستثمار أوقات فراغ الشباب والنشء وتنميتهم على مهارات العمل الجماعي والتفكير الابتكارى وخدمه مجتمعية في أجواء الفرح والسرور بين المشاركين



وفي نهاية اليوم سادت أجواء من الفرح والسرور بين الجميع وأخذ بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض.



وشدد الدكتور محمد فريد شوقي على ضرورة إنخراط مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لتكون مراكز خدمه مجتمعية ملبية لرغبات المجتمع في إطار السياسة المنظمة للوزارة.



وفي سياق متصل واصل مركز شباب ناحية عامر التابع لإدارة شباب المراغة مسيرة الدوري في خماسي كرة القدم للناشئين ولليوم الثاني على التوالي شهدت الساحة الخضراء عدة مباريات.



وشهد اللقاء الأول مباراة بين فريقي النصر والشباب مباراة التهديف والتي إنتهت بفوز فريق النصر بخمسة أهداف نظيفة .



وتبارى في المباراة الثانية فريقي بيراميدز وفيوتشر المباراة التي غيرت حسابات الجماهير وانتهى الوقت الأصلى بتعادل الفريقين بدون أهداف واحتكمت إلى ضربات الجزاء الترجيحية حيث فاز فيها فريق بيراميدز 4/3 .

وتمتاز لعبة كرة القدم بشعبية واسعة النطاق علي جميع الأصعدة وتلاقي إستحسان كبير من الجمهور وتحقيقاً لرغبات أبناء القرية وشغل أوقات الفراغ لما هو مفيد ونافع تم الشروع في تنفيذ الدوري تحت قيادة مركز شباب بني هلال



ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بضرورة إنخراط مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتكون مراكز أكثر جاذبية خاصة في فترة العطلات الدراسية متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح.