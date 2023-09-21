مشروبات تعزز الجهاز الوعائي وعضلة القلب.. القهوة أبرزها

يصف العلماء الشاي الأخضر بأنه أحد أكثر المشروبات الصحية المفيدة لصحة القلب في العالم، ويوصي الأطباء بتناوله بمعدل كوبين إلى ثلاثة أكواب على الأقل يوميًا.

وتتلخص فوائد شرب الشاي الأخضر، بفضل شربه ينخفض تركيز الكولسترول في الدم، وتزداد حماية الجسم من جلطات الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية المرتبطة بهذه العملية.

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة

ويضيف الخبراء العلميون أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يعتبر العديد من الأطباء أيضًا أن النبيذ الأحمر مفيد لعضلة القلب – باعتدال ووفقا لهم، فإن جرعات قليلة من الكحول، بمعنى ما، تلعب دور جهاز محاكاة لنظام الأوعية الدموية، مما يمنع عمليات تراكم الكوليسترول وتكوين جلطات الدم.

يعد عصير الرمان مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة الطبيعية ومركبات البوليفينول التي تعمل على تحسين وظيفة القلب والأوعية الدموية لا ينبغي شربه بكميات كبيرة، لأنه يحتوي على الكثير من المواد النشطة بيولوجيا لهذا الغرض ويوصي العلماء بشرب نصف كوب من عصير الرمان مرة واحدة يوميا لمدة ثلاثة أشهر، ثم أخذ راحة لمدة شهر.

وأخيرا القلب يحب القهوة كثيرا، أظهرت الأبحاث العلمية الحديثة أن شرب القهوة بدون سكر يساعد خلايا الجهاز القلبي الوعائي على التعافي بشكل أسرع ويساعد على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مما يقللها بنسبة تصل إلى 40%.