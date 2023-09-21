رئيس توتنهام الإنجليزي يهاجم مورينيو وكونتي

هاجم دانيال ليفي رئيس توتنهام الإنجليزي المدربان جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي.

وقال إن أن التعاقد مع المدربين لتدريب الفريق كان "خطأ"، مضيفاً أن فريقه احتاج للعودة إلى جذوره مع المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو.

وأصبح كونتي مدرب يوفنتوس السابق ثاني مدرب اعتاد على الفوز يرحل عن الفريق المنتمي لشمال لندن بعد ثلاث سنوات تقريبا من إقالة مورينيو، والذي حل محل ماوريسيو بوكيتينو المحبوب من الجماهير.

وتعرض ليفي للانتقادات سابقا وألقت جماهير توتنهام اللوم على رئيس النادي البالغ عمره 61 عاما في فشل الفريق في الفوز بأي بطولة منذ عام 2008.

وقال ليفي: أريد الفوز مثل الجميع، الإحباط من عدم الفوز والضغط من بعض اللاعبين وجزء كبير من الجماهير والحاجة للفوز والإنفاق ولمدرب كبير من الأمور التي أثرت علي.

وأقيل بوكيتينو، مدرب تشيلسي الحالي، عام 2019 بعد خمسة أشهر فقط من قيادة توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفي: مررت بفترة كدنا أن نفوز فيها، حظينا بوقت رائع للغاية مع ماوريسيو، لم نحقق النجاح لكننا اقتربنا للغاية ثم غيرنا الاستراتيجية.

وأضاف: التخطيط كان بجلب مدرب معتاد على الفوز وفعلنا ذلك مرتين لكن عليك التعلم من الأخطاء".

ورغم ذلك أقر ليفي بأنه "استعاد توتنهام" مع تعيين المدرب بوستيكوغلو، الذي تمكن من تعديل أوضاع النادي وقاده للعبور من أزمة محققا أفضل انطلاقة له في الدوري منذ 57 عاما.

وأضاف ليفي: مورينيو وكونتي مدربان كبيران لكن ربما ليس لهذا النادي. نريد اللعب بطريقة معينة وإذا كان يعني ذلك وقتا أطول لتحقيق الفوز فربما يكون هذا من المناسب لنا. هذا سبب تعاقدنا مع أنجي، هو قرار صائب للغاية من وجهة نظري.

ويحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد خمس مباريات متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتوج بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي.

ويحل توتنهام ضيفا على أرسنال غريمه المحلي في لندن يوم الأحد قبل استضافة ليفربول ثالث الترتيب يوم 30 سبتمبر.