درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل في كل الأنحاء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

الخميس 21 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة، الصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة، الصغرى 23 درجة

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة، الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة، الصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة، الصغرى 26 درجة

الجمعة 22 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة، الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة، الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة، الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة، الصغرى 25 درجة

السبت 23 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة، الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة، الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة، الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، الصغرى 25 درجة

الأحد 24 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة، الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة، الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة، الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة، الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، الصغرى 25 درجة

الاثنين 25 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة، الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء: العظمى 37 درجة، الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة، الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، الصغرى 25 درجة