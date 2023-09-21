4 أسباب تجعلك تشرب الشاي الأسود

عند الحديث عن الشاي، يتم الإشادة باللون الأخضر، بينما يتم وضع الأسود بشكل غير مستحق في الظل، ولكن الشاي الأسود له فوائد صحية عديدة، ووفقا للخبراء في مجال الأكل الصحي، هناك 4 أسباب على الأقل لشرب كوب أو اثنين من هذا المشروب يوميا.

السبب الأول: يوفر مضادات الأكسدة وليس فقط الشاي الأخضر، ولكن أيضًا الشاي الأسود هو مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة - المواد التي يمكن أن تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة الخطيرة - مرض السكري وأمراض القلب والسرطان يحتوي الشاي الأسود، على وجه الخصوص، على مضادات الأكسدة ميريسيتين وكيرسيتين وكيمبفيرول - ناهيك عن المكونات المفيدة الأخرى التي تشجع على شرب الشاي والمنغنيز والمغنيسيوم.

السبب الثاني: تحسين صحة القلب وتشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأسود يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الكلي، وكذلك تركيز الكوليسترول "الضار"، وهذا مفيد فقط للأوعية الدموية والقلب.

عادة شرب الشاي الأسود تساعد في الحفاظ على قوام نحيف

السبب الثالث: يعزز فقدان الوزن ووفقا للعلماء، فإن عادة شرب الشاي الأسود تساعد في الحفاظ على قوام نحيف، فهو يحتوي على إنزيم يشارك في عملية استخدام الخلايا الدهنية لإنتاج الطاقة.

السبب الرابع: يخفض مستويات السكر في الدم وتشير الدلائل إلى أن شرب الشاي الأسود مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والذين لديهم بالفعل مشاكل مع حساسية الأنسولين، ويرتبط شربه بانخفاض مستويات السكر في الدم، كما ربطت الدراسات بين الاستهلاك المنتظم للشاي الأسود وانخفاض احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن ننسى أن الشاي الأسود هو مصدر للكافيين، الذي يمكن أن يلعب دوراً خبيثاً في حدوث الأرق والقلق وارتفاع ضغط الدم - لا تكثر من شرب الشاي، خاصة في فترة ما بعد الظهر.