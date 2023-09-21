رئيس جامعة سوهاج يتفقد المنشآت التعليمية الجديدة مع بداية العام الدراسي

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عدداً من المنشآت التعليمية الجديدة، وذلك في إطار متابعتة الدورية لمراحل التنفيذ لكافة المشروعات القائمة للإطمئنان على انتظام سير العمل بالمقر الجديد للجامعة، والتأكيد على الإلتزام بالجدول الزمني، يصاحبه كلاً من الدكتور عبد الناصر يس، والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، ومهندسي الشركات المنفذة.

وأكد النعماني، على إلتزام الجامعة بتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتعليم العالي والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب بجودة عالية، حيث تشهد الجامعة عمليات تطوير مستمرة سواء فى الجانب الإنشائي أو التعليمى، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب لتلقي العملية التعليمية علي مستوي عالي من الجودة، وذلك وفقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وشدد رئيس الجامعة علي الشركات المنفذة الإلتزام بالمواعيد المقررة لإنتهاء بعض الأعمال لدخولها الخدمة مع العام الجديد، مع ضرورة استيفاء مختلف متطلبات السلامة الإنشائية، وذلك وفق أعلى معايير الجودة، و طبقاً للمواصفات المعتمدة.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن الجولة تضمنت مبني الفصول وقاعات التدريس والمقام علي مساحة ٤٢٠٠م ويتكون من ٦ أدوار، ويضم ٤٨ قاعة، وذلك بتكلفة ١٢٠ مليون جنبه، ومشروع مبني الإدارة المركزية وملحقاتها والمقام علي مساحة ٨٠٠٠ متر، بتكلفة ١٤٠مليون جنيه، ويتكون المبني من بدروم ودور أرضي وخمسة أدوار متكررة.

وأضاف الدكتور خالد عمران، أن الجولة تضمنت ايضاً متابعة إنشاءات مباني مشروع صالة الألعاب الرياضية الدولية (الصالة المغطاة)، الذي ينفذ على مساحة 8 آلاف متر مسطح بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه.