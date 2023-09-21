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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيوتشر يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

أحمد عاطف
أحمد عاطف

تقدم فريق فيوتشر على نظيره فاركو بهدف من دون رد بعد انتهاء الشوط الأول من المواجهة الجارية بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

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ويخوض فريق فيوتشر اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع: باسم علي - و محمود رزق - و خالد رضا - و عمر كمال عبد الواحد.
خط الوسط: غنام محمد - و بابا توندي بيليو - و ناصر ماهر - و درامي كيجالي -  و عبد الكبير الوادي.
خط الهجوم : أحمد عاطف.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود حمدي و مروان محسن و أحمد رفعت و طارق طه و محمد نصير و محمد فاروق و عمر السعيد و علي زعزع و محمد ربيعه.

بينما يخوض فاركو اللقاء بكل من ..
حراسة المرمى: محمد شيكا
الدفاع: عبدالله بكري، محمود البدري، جيفرسون إنكادا، كنجسلي سوكاري
الوسط: محمود جهاد، محمود عماد، سيف تيري
الهجوم: عمرو جمال، رزقي حمرون، عزمي غومة.

وجاء هدف فيوتشر في الشوط ، عبر اللاعب أحمد عاطف في الوقت المحتسب بدل الضائع من اللقاء.

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