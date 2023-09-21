نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر.. تعرف عليها

نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ربه المنزل بترشيد استهلاك الديب فريز

وهي:

١- لا تفتح باب الديب فريزر مرات عدة.

٢- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بقدر الإمكان.

٣- احرص على تنظيف شامل للفائف التبريد الخاصة بمكثف الديب فريزر.

كان قد نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ربة المنزل باتباع بعض الخطوات البسيطة لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، وهى كالآتي:

1- اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة.

2- عدم ملاصقة الديب فريزر للحائط وترك مساحة كافية.