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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر.. تعرف عليها

نصائح لترشيد استهلاك
نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر

نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ربه المنزل بترشيد استهلاك الديب فريز
وهي: 
١- لا تفتح باب الديب فريزر مرات عدة.

٢- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بقدر الإمكان.

٣- احرص على تنظيف شامل للفائف التبريد الخاصة بمكثف الديب فريزر.

كان قد نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ربة المنزل باتباع بعض الخطوات البسيطة لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، وهى كالآتي:

 

1- اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة.

 

2- عدم ملاصقة الديب فريزر للحائط وترك مساحة كافية.

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