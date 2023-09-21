تامر هاشم يعلن غيابه عن حفل كايروكي المقبل لهذا السبب

كشف الفنان تامر هاشم، عن عدم مشاركته في حفل كايروكي المقبل بسبب فترة التعافي من عملية جراحية أجراها مؤخرًا.

وكتب تامر هاشم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "للأسف مش هقدر أكون موجود في حفلة كايروكي الجاية علشان بتعافي من العملية، هتعافي قريب علشان أكون موجود معاكم".

وكان قدم فريق كايروكي أكبر الحفلات الغنائية في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ليقدما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر الأغاني التي يحبها الجمهور ويتفاعلون معها.

وكان كشف فريق كايروكي عن إحياءه حفل غنائى فى مهرجان العلمين الجديدة، حيث كتبوا عبر تويتر قائلين: "هنغنى فى مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفلة للتاريخ نتمنى نشوفكم هناك كلكم فى مكان سياحى من أجمل الأماكن فى بلدنا والعالم وأكدت أن مصر قبلة سياحية للعالم".

وكان تألق فريق كايروكي فى حفله الغنائى الثانى بالمنارة بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيري ضخم، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وحرص على حضور الحفل الثانى، أبطال مسلسل ريفو 2، وهم: سارة عبد الرحمن وصدقى صخر وحسن أبو الروس، ومينا النجار ويوسف حشيش وحسام حسنى و عمرو جمال.

أبطال ريفو 2

وقدم كايروكي خلال الحفل مجموعة من أغانيهم القديمة وألبومه الجديد "روما"، مثل: بسرح واتوه وترونتو وكاستوريكا مابتوحشنيش وأغاني مسلسل ريفو زى أنا نجم مع الجمهور، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أغانيه المحببة للجمهور، وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات العامة والفنانين.

أبطال ريفو 2

أبطال ريفو 2

وكانت طرحت فرقة كايروكي عدد محدود جديد من التذاكر"Regular" لحفل “امباير”، وذلك بعد نفاد التذاكر بالكامل خلال الساعات القليلة الماضية.

جمهور حفل كايروكي

وكتبت كايروكي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك قائلة: “نظرًا للإقبال الكبير على تذاكر كايروكي امباير النسخة الخامسة، جرى فتح عدد محدود لتذاكر Regular لحفلتي يوم الخميس 27 يوليو، ويوم السبت 29 يوليو.. التذاكر متاحة من خلال تذكرتي”.

جمهور حفل كايروكي

أسعار تذاكر حفل كايروكي

يذكر أن تذاكر حفل فرقة كايروكي جاءت منقسمة لفئتين الأولى 350 جنيها، والثانية 650 جنيها.

وكان قدم فريق "كاريوكي" الغنائي حفل غنائي ضخم بصحبة الدي جي "شارك" في السابع من يوليو الماضي بمركز المنارة بالتجمع الخامس .

وانطلق الحفل بفقرة الدي جي شارك والتي يلهب من خلالها حماسه الجمهور، لمدة ساعه، قبل أن يدخل فريق كاريوكي في الـ11 مساءً ويمتد الحفل حتى ساعتين .

كايروكي

قدمت فرقة "كايروكي"، عددا كبيرا من أغانيها المميزة، من بينها "كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، إضحك، غمض عينك، ساموراي". كانت قد أطلت فرقة كايروكي في حفل جوي أووردز، وأدت واحدة من أجمل عروضها المباشرة أمام جمهور من المشاهير وصنّاع الفنّ في العالم العربي والأجنبي. الجدير ذكره ان دي جي شارك قد قام بإحياء حفل المطرب حمزة نمرة الماضي منذ اسابيع قليلة، وقبلها احيا حفلا للنجم عمرو دياب ولاقى حالة نجاح كبيرة بأعماله الموسيقية الخاصة بالدي جي .

وكان شارك الفريق الغنائي الشهير "كايروكي، في عالم تترات رمضان 2023، من خلال أحداث مسلسل "تغيير جو".

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يتميز المسلسل الرمضاني الجديد "تغيير جو"، الذي يتضمن الماراثون الدرامي 2023، تواجد استثنائي للفنانتان الكبيرتان ميرفت أمين وشيرين.

جمهور حفل كايروكي

تواجد ميرفت أمين وشيرين ستعطي للمسلسل ثُقل متميز للأحداث، وتواجد دراما الكبار مع الشباب في مسلسل واحد يُضفي عليه مزيج من الاختلاف والنضج.

يشارك في المسلسل بجانب الكبار ميرفت أمين وشيرين"منة شلبي وإياد نصار وأحمد مالك وميرفت أمين، والعمل تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبو عوف".

تغيير جو

تدور أحداث تغيير جو في إطار اجتماعي ذات أحداث مشوقة وخفيفة، حيث تعاني شريفة "منة شلبي"، من العديد من الازمات والمشاكل في حياتها على رأسها إدمان والدتها على الكحول المخدرات،وتلتقي بالفنان إياد نصار الذي يقدم شخصية دكتور جماعي والذي يساعدها على معالجة والدتها، بينما تقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي.