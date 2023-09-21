الشباب والرياضة تختتم فعاليات المعسكر العاشر لبرنامج "دورنا " لتأهيل 1000 قائد

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب) ، فعاليات المعسكر العاشر لبرنامج " دورنا " لتأهيل 1000 قائد ، بمدينة شرم الشيخ ، فى إطار برنامج ( Y-LEAD ) ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع مركز خدمات التنمية، وجمعية تنمية وطن ( مشروع وطن).

يهدف المعسكر إلى بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية ، وتأهيل 1000 شاب وفتاة ليصبحوا كوادر وقيادات وليتولوا أدوار قيادية فى العمل العام ، ولتأهيلهم للترشح للمحليات.

تضمنت فعاليات المعسكر جلسات تدريبية حول ( مهارات الاتصال ، القيادة وبناء الفريق ، الدعوة وكسب التأييد ، تعبئة الموارد وإدارة الحملات الإنتخابية ).

كما تضمنت الفعاليات تطبيقات عمليه على المواد التدريبية من خلال معايشة عمليه مع قيادات وكوادر محلية ، بالإضافة إلى حوار مفتوح مع السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

جدير بالذكر مشاركة ١٣٠ شابًا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية من أعضاء اندية التطوع والفتاة فى فعاليات المعسكر ، بالإضافة إلى مشاركة اعضاء فريق سفراء ضد الفساد بالإدارة المركزية لتنمية النشء ، وترشيح كوادر تنفيذية شابه من الإدارة المحلية بجميع المحافظات .