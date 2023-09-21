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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تختتم فعاليات المعسكر العاشر لبرنامج "دورنا " لتأهيل 1000 قائد

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب) ، فعاليات المعسكر العاشر لبرنامج " دورنا " لتأهيل 1000 قائد ،  بمدينة شرم الشيخ ، فى إطار برنامج (  Y-LEAD ) ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع مركز خدمات التنمية، وجمعية تنمية وطن ( مشروع وطن).

يهدف المعسكر إلى بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية ، وتأهيل 1000 شاب وفتاة ليصبحوا كوادر وقيادات وليتولوا أدوار قيادية فى العمل العام ، ولتأهيلهم للترشح للمحليات.  

تضمنت فعاليات المعسكر جلسات تدريبية حول ( مهارات الاتصال ، القيادة وبناء الفريق ، الدعوة وكسب التأييد ، تعبئة الموارد وإدارة الحملات الإنتخابية ).

كما تضمنت الفعاليات  تطبيقات عمليه على المواد التدريبية من خلال  معايشة عمليه مع قيادات وكوادر محلية ، بالإضافة إلى حوار مفتوح مع السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .  

جدير بالذكر مشاركة  ١٣٠ شابًا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية من أعضاء اندية التطوع والفتاة فى فعاليات المعسكر ، بالإضافة إلى مشاركة اعضاء فريق سفراء ضد الفساد بالإدارة المركزية لتنمية النشء ، وترشيح كوادر تنفيذية شابه من الإدارة المحلية بجميع المحافظات . 

       

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