يوم تعريفي لطلاب الجامعة الأهلية بجنوب الوادي

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، فعاليات اليوم التعريفي والترحيبي لطلاب برنامج العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية التي تنظمها الجامعة للطلاب الجدد

أهداف الجامعات الأهلية

رحب الدكتور أحمد عكاوي بطلاب البرنامج وأولياء أمورهم مشيدا باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة فرص التعليم العالي من خلال إنشاء الجامعات الأهلية واستثمار الموارد البشرية والمالية والبنية التحتية للجامعات الحكومية، مشيراً الى أن الجامعات الأهلية لا تهدف للربح حيث تقدم الدولة دعماً كبيراً لبرامج الجامعة الأهلية، موضحًا أنه يقوم بالتدريس داخل الجامعة الأهلية نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مؤكدا على أهمية العمل على استثمار قوى الشباب عن طريق التأهيل والتدريب المستمر وتوسيع مدارك الطلاب وتطوير مهاراتهم وتوفير فرص الإبداع وغرس الفكر الإيجابي والإبداعي في الطلاب من خلال الدراسة الاكاديمية وممارسة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة نشأة جامعة جنوب الوادي الأهلية ونسبة الإنجاز التي تمت في زمن قياسي وبدء الدراسة بعدد من البرامج المتميزة التي تسعى لإعداد خريج متميز لديه القدرة التنافسية في سوق العمل المحلى والدولي مطالبا الطلاب بضرورة الالتزام بالأخلاق والضوابط الجامعية.

وأشاد الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي بجهد الدولة في التوسع في انشاء كليات العلاج الطبيعي في الجامعات الحكومية او الاهلية مشيرا الى اهتمام الجامعة بإعداد خريج متميز علميا واخلاقيا.

وتناول الدكتور سلام على شورى مدير برنامج العلاج الطبيعي شرح لأهمية البرنامج والتخصصات الدقيقة التي يضمها ونظام الدراسة بالبرنامج مشيدا بدعم ادارة الجامعة الغير محدود لكافة البرامج الدراسية.

وخلال اللقاء التعريفي كرم الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة اوائل الثانوية العامة من طلاب برنامج العلاج الطبيعي، كما تمت الإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء الأمور الخاصة بالبرنامج الدراسي

وحضر الفعاليات، الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي والدكتور سلام على شورى مدير برنامج العلاج الطبيعي والدكتور عبدالرحيم مدير برنامج الهندسة والدكتوره هناء صبره مدير برنامج التمريض وعدد من القيادات الجامعية