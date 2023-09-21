ذكرى وفاة المشير طنطاوي.. قائد العبور الثاني

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، قائد القوات المسلحة المصرية الأسبق، الذي رحل عن عالمنا في 21 سبتمبر 2021 عن عمر يناهز 85 عامًا.

قائد استثنائي

المشير طنطاوي كان قائدًا استثنائيًا، نجح في العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، عندما مرت البلاد بتحديات كبيرة خلال أحداث 25 يناير 2011، وتعامل مع أحداثها بتشابكاتها وتقاطعاتها المختلفة بحكمة وحنكة، متصديا لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر.

رمز من رموز الوفاء

المشير طنطاوي رمز من رموز الوفاء، وبطل مخلص شارك في الدفاع عن الوطن في العديد من معاركه، وأفنى حياته في الدفاع عنها، فهو أحد رموز مصر العسكرية الخالدين، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

إنجازات المشير طنطاوي

حقق المشير طنطاوي العديد من الإنجازات خلال مسيرته العسكرية، من بينها:

قيادته للجيش الثاني الميداني خلال حرب أكتوبر 1973.

توليه رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

مساهمته في إعادة الاستقرار إلى مصر بعد ثورة 25 يناير.

قيادته للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب.

وفاة المشير طنطاوي

في الـ21 من شهر سبتمبر من عام 2021، توفي المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ85 عاما، وقد أقيمت له جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

تكريم المشير طنطاوي

اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات عدة تقديرا لدور المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، أهمها إعلان حالة الحداد الرسمي في الوطن لمدة 3 أيام، كما أعلن الرئيس السيسي إطلاق اسم المشير محمد حسين طنطاوي على مجمع وقاعدة هايكستب العسكرية.

المشير طنطاوي كان رجلًا عظيمًا، ترك بصمة واضحة في تاريخ مصر، وسيظل ذكره خالدًا في قلوب المصريين.