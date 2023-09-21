





جامعة الفيوم تستقبل لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات

الفيوم سيد الشورة

استقبل الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية التمريض، أعضاء لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات لكلية التمريض، والتي تكونت من الدكتورة ناهد فكري حسن عميد كلية التمريض جامعة دمياط، والدكتورة جيهان محمد أحمد مصطفى الأستاذ بجامعة حلوان، والدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن عميد كلية التمريض جامعة المنيا.

جاء ذلك بحضور وكلاء كلية التمريض بجامعة الفيوم الدكتورة شربات ثابت القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوة عطية القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الخميس.

البرنامج المكثف للتمريض

صرَّح الدكتور عرفة صبري حسن أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على الإمكانات المادية والبشرية للبدء في البرنامج المكثف للتمريض.

وأضاف أنه خلال الزيارة قامت اللجنة بعمل جولة تفقدية لمعامل الباطنة والجراحة والأطفال وصحة الأم والرضيع، بالإضافة إلى المدرجات وقاعات المحاضرات والتدريس والمكتبة، وإجراء عمليات التقييم طبقًا لعدد من المحاور، منها الأعداد الاجمالية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والأمن والسلامة والساعات الدراسية والتدريبية والتجهيزات المتاحة والعمالة وإجراءات الصيانة.



















