محمد بن سلمان يكشف أسباب اهتمام المملكة بالرياضة (شاهد)

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أسباب اهتمام المملكة بالرياضة.

وقال "بن سلمان" خلال تصريحاته عبر "فوكس نيوز" والذي بثته فضائية "العربية"، إنه يحب الرياضة، قائلا: "عندما تحب تنويع الاقتصاد عليك أن تعمل في كل القطاعات سواء التعدين والبنية التحتية والصناعات التحويلية والمواصلات واللوجستيك والقائمة بأكملها وجزء من ذلك يتضمن قطاع السياحة".

وتابع: "إذا أردت الترويج للسياحة تحتاج إلى تطوير قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة".

وأشار ولي العهد إلى أن السياحة في المملكة جذبت 40 مليون زيارة، فيما من المستهدف اجتذاب 100 مليون في 2030

استقطاب السياحة مرتبط بتطوير قطاعات الرياضة والترفيه والثقافة

وواصل أن استثمار المملكة في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3% إلى 7%، منوها بأن استقطاب السياحة مرتبط بتطوير قطاعات الرياضة والترفيه والثقافة.

وتحدث عن القطاع الرياضي، والصفقات القوية التي أبرمتها أندية سعودية هذا العام، قائلا: لا نمانع من تطوير قطاع الرياضة، كما أنه أصبح فاعلا في العوائد الاقتصادية، ونعمل كي تسهم الرياضة بـ1.5% من الناتج المحلي قريبا.

وروى ولي العهد تفاصيل متابعته مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم، وأكد أنه كان مع أسرته وأخواته وزوجاتهم وأطفالهم أثناء مباراة السعودية والأرجنتين، وفوز السعودية.