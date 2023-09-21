وزارة الرياضة: أكثر من ١٦ منتج وصناعة مختلفة بمعرض "بيزنس يا شباب"

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء..

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير أكثر من ١٦ منتج وصناعة مختلفة لشباب مراكز الشباب، بمعرض "بيزنس يا شباب" للمنتجات الحرفية واليدوية تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والذي يُعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب الحرفية واليدوية بمراكز الشباب، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة والتي تصل لأكثر من ١٦ منتج بمشاركة أكثر من 150 عارض، ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف".



يأتي تنظيم معرض "بيزنس يا شباب " في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه الدائم للشباب اصحاب المشروعات البدوية والتراثية، ومن منطلق اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة الشباب والرياضة في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد اليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة.



جدير بالذكر أن معرض "بيزنس يا شباب "، يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف التراثية واليدوية، والعمل علي فتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

ومن المقرر دخول الجمهور مجاناً طوال فترة المعرض والذي يستمر علي مدار ٧ أيام متواصلة.