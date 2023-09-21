محافظ المنيا يشدد على مراجعة أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس

صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن استعدادات العام الدراسى الجديد تجرى على قدم و ساق، مشددا ، على رؤساء المراكز ومديرى الإدارات التعليمية ، وهيئة الأبنية التعليمية، والجهات المعنية، بالمرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات ، من أعمال إنارة ودورات المياه، والتأكد من تغطية جميع البالوعات ، وسلامة أسوار المدارس، وزجاج النوافذ، وأسلاك الكهرباء ، والنظافة العامة ، مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق ،والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء ،عقب انتهاء اليوم الدراسي، ومنع تواجد الباعة الجائلين ، ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول ، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

من جانبه، أكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، جاهزية 23 مدرسة جديدة للدخول إلى الخدمة العام الدراسى الجديد 2023/2024 ، وتضم ( مدرسة البياضية الاعدادية الثانوية ـ مدرسة تندة الابتدائية الحديثة ـ مدرسة الثانوية العسكرية بنين) بملوى، (مدرسة ال يوسف الإعدادية الثانوية ـ مدرسة عزبة مفتاح تعليم أساسى ـ مدرسة ابو بريدعة تعليم اساسى ـ مدرسة طهنا الجبل تعليم أساسى ـ مدرسة عزبة التل تعليم اساسى ـ مدرسة مرزوق الغزالى تعليم أساسى ـ مدرسة الوحدة الابتدائية مدرسة الشرفا تعليم أساسى ـ مدرسة مشيط تعليم أساسى ـ مدرسة صفط الشرقية تعليم أساسى ـ مدرسة عبد الجابر على الإعدادية ) بمركز ومدينة المنيا ( مدرسة الشيخ فضل ب ـ عبد اللطيف حسين عبد العال تعليم أساسى ـ الشيخ فضل الثانوية ) ببنى مزار، ( مدرسة السلام الاعدادية ـ مدرسة اطسا تعليم اساسى الجديدة) بمركز ومدينة سمالوط، (مدرسة حلوة الثانوية ) بمركز ومدينة مطاى_ مدرسة المرحوم جمال عبد المجيد موسى تعليم اساسى ) بمركز ومدينة العدوة، ( مدرسة حسين الشافعى تعليم أساسى ـ مدرسة العباسية تعليم اساسى ) بمركز ومدينة مغاغة، ليصل بذلك إجمالي المدارس على مستوى مراكز وقرى المحافظة 3251 مدرسة ، لإستقبال ما يقرب من مليون و 499 ألف طالب .