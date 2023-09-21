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الخميس 21 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يشدد على مراجعة أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس

مدارس المنيا
مدارس المنيا

صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن استعدادات العام الدراسى الجديد تجرى على قدم و ساق، مشددا ، على رؤساء المراكز ومديرى الإدارات التعليمية ، وهيئة الأبنية التعليمية، والجهات المعنية، بالمرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات ، من أعمال إنارة ودورات المياه، والتأكد من تغطية جميع البالوعات ، وسلامة أسوار المدارس، وزجاج النوافذ، وأسلاك الكهرباء ، والنظافة العامة ، مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق ،والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء ،عقب انتهاء اليوم الدراسي، ومنع تواجد الباعة الجائلين ، ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول ، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

من جانبه، أكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، جاهزية 23 مدرسة جديدة للدخول إلى الخدمة العام الدراسى الجديد 2023/2024 ، وتضم ( مدرسة البياضية الاعدادية الثانوية ـ مدرسة تندة الابتدائية الحديثة ـ مدرسة الثانوية العسكرية بنين) بملوى، (مدرسة ال يوسف الإعدادية الثانوية ـ مدرسة عزبة مفتاح تعليم أساسى ـ مدرسة ابو بريدعة تعليم اساسى ـ مدرسة طهنا الجبل تعليم أساسى ـ مدرسة عزبة التل تعليم اساسى ـ مدرسة مرزوق الغزالى تعليم أساسى ـ مدرسة الوحدة الابتدائية مدرسة الشرفا تعليم أساسى ـ مدرسة مشيط تعليم أساسى ـ مدرسة صفط الشرقية تعليم أساسى ـ مدرسة عبد الجابر على الإعدادية ) بمركز ومدينة المنيا ( مدرسة الشيخ فضل ب ـ عبد اللطيف حسين عبد العال تعليم أساسى ـ الشيخ فضل الثانوية ) ببنى مزار، ( مدرسة السلام الاعدادية ـ مدرسة اطسا تعليم اساسى الجديدة) بمركز ومدينة سمالوط، (مدرسة حلوة الثانوية ) بمركز ومدينة مطاى_ مدرسة المرحوم جمال عبد المجيد موسى تعليم اساسى ) بمركز ومدينة العدوة، ( مدرسة حسين الشافعى تعليم أساسى ـ مدرسة العباسية تعليم اساسى ) بمركز ومدينة مغاغة، ليصل بذلك إجمالي المدارس على مستوى مراكز وقرى المحافظة 3251 مدرسة ، لإستقبال ما يقرب من مليون و 499 ألف طالب .

 

 

 

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