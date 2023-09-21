الاتحاد الأوروبي يُجدد التزامه بالمساهمة في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمبدأ حل الدولتين والمساهمة في تنفيذ عمليه السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإجراء حوار مفتوح وبناء مع إسرائيل بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي في أعقاب اجتماع الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في نيويورك، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2023.

وذكر البيان أن بوريل أبلغ كوهين خلال الاجتماع بنتائج الاجتماع الوزاري الذي شارك في رئاسته قبل أيام قليلة مع المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومصر والأردن، لاستكشاف سبل إحياء جهود السلام في الشرق الأوسط. وأكد أن "جهود يوم السلام" التي تم إطلاقها تهدف إلى بلورة رؤية إيجابية بدعم واسع من المجتمع الدولي للمساعدة في تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

الاتحاد الأوروبي حريص على توسيع التعاون مع إسرائيل

وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا أيضًا إلى العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية؛ حيث أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي حريص على توسيع التعاون مع إسرائيل ومواصلة تعميق الحوار الثنائي، بما في ذلك خلال الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة، الذي من المقرر أن يعقد قريبا .

وأعرب الطرفان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة لبوريل إلى إسرائيل في بداية شهر ديسمبر المقبل؛ وكذلك إلى زيارته إلى الأراضي الفلسطينية.

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