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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كوكب عطارد يظهر في استطالته العظمى غدا

كوكب عطارد
كوكب عطارد

نشهد غدا الجمعة ظاهرة فلكية، ينتظرها عشاق مراقبة الكواكب، حيث يصل كوكب عطارد استطالته العظمى الغربية الصباحية - اقصى مسافة زاوية من الشمس، وهي فرصة لرصد الكوكب فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بحوالي 60 دقيقة تقريباً.

 

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه لرصد عطارد يجب أن يكون الأفق مكشوف بالكامل، ويتم النظر باتجاه موقع شروق الشمس ويظهر عطارد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان، إلى أعلى موقع شروق الشمس واسفل كوكب الزهرة الساطع، وربما قد يحتاج الراصدين لاستخدام المنظار في حال كانت السماء ليست صافية تماما بالقرب من الأفق .

 

وأوضحت الجمعية، أن عطارد أقرب كوكب إلى الشمس ومدارة يقع بين الأرض والشمس، فإن هذا الكوكب يقع بالقرب من الشمس كما يرصد في سماء الأرض ولكن صباح الأحد سيكون الكوكب بزاوية 17 درجة غرب الشمس. 

ونظرًا لحركة عطارد حول الشمس في مدار شديد الاستطالة ( بيضاوي الشكل ) فإن استطالته العظمى متغيرة من حوالي 18 إلى 28 درجة. 

 

ولفتت الجمعية الفلكية، إلى أنه أفضل وقت لرصد عطارد في استطالته العظمى يعتمد بشكل أساسي على الموسم الذي يحدث فيه، فأقصى استطالة عظمى هي التي تكون متزامنة مع حدوث الاعتدال الربيعي و الأقل تلك التي تحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي .

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