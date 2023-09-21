وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استقبال المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وفداً سياحياً متعدد الجنسيات من دول ، المانيا ، وإنجلترا ، واستراليا ، وهولندا ، لزيارة منطقة آثار بني حسن بمركز أبوقرقاص، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة، ووجه المحافظ إدارة السياحة بالمحافظة والجهات المعنية ، بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، مؤكداً أن القطاع السياحي والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم لما تزخر به محافظة المنيا ، من معالم أثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار، بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

والجدير بالذكر، أن منطقة آثار بني حسن تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، وتضم العديد من المقابر المنحوتة فى الصخر من عصر الدولة الفرعونية الوسطى رسمت على جدرانها نقوش ومناظر تمثل مختلف الألعاب الرياضية.