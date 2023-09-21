أوكرانيا تُعلن استهداف قاعدة جوية روسية في القرم

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، استهداف قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم، فيما كثفت أوكرانيا هجماتها في البحر الأسود والقرم، التي استولت عليها روسيا وضمتها في عام 2014، بينما تواصل هجومها المضاد منذ 4 أشهر تقريبا.

وبحسب رويترز فإن مصدر بالمخابرات الأوكرانية قال، إن جهاز الأمن والبحرية الأوكرانيين شنا هجوما الليلة الماضية على قاعدة ساكي الجوية في غرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا، مما كبدها خسائر فادحة.

وأضاف المصدر «ضربات جهاز الأمن والبحرية أصابت الهدف وألحقت أضرارا جسيمة بمعدات العدو». وذكر، أنه تم استخدام الطائرات المسيرة في البداية ثم صواريخ كروز من طراز نبتون في العملية.

وتابع «القاعدة الجوية كانت تضم ما لا يقل عن 12 طائرة مقاتلة ونظام دفاع جوي محمول وأنها كانت تستخدم أيضا في التدريب على تشغيل الطائرات المسيرة».

أضرار بسفينتي دورية روسيتين

وقالت كييف، إن سلسلة من الهجمات على شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي ألحقت أضرارا بسفينتي دورية روسيتين ودمرت نظام دفاع جويا متطورا.

قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 36 من بين 43 صاروخا أطلقته روسيا في هجمات على البلاد اليوم الخميس.

وقال الجنرال فاليري زالوجني على تيليغرام، إن الصواريخ أُطلقت على مراحل عدة من عشر طائرات حربية روسية.

وأشارت شركة أوكرينرجو المشغلة للطاقة في أوكرانيا إلى أن هجمات صاروخية روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا، اليوم الخميس.

وذكرت الشركة على تطبيق تيليغرام، أن الهجمات تسببت في انقطاعات للكهرباء في 5 مناطق هي كييف وجيتومير ودنيبروبتروفسك وريفنه وخاركيف.

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