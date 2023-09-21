ندوة إعلامية عن "تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى الأسرة"

نفذ مجمع إعلام الزقازيق، التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة أمل رشدي مدير عام المجمع بالشرقية، اليوم الخميس، ندوة إعلامية بعنوان تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى الأسرة المصرية.

جاء ذلك في إطار خطة المجمع للاعلام السكانى، بحضور الدكتور إسماعيل صابر عبد الصادق، مدرس علم الحديث بجامعة الأزهر بالزقازيق، والذي تحدث عن أهمية الأسرة في الإسلام، لكون صلاح المجتمع يأتي من صلاح الأسرة، موضحا أن الأسرة تبدأ بالاختيار الصحيح للزوج والزوجة، حيث وضع الإسلام قواعد لاختيار الزوجة ومنها فأظافر بذات الدين تربت يداك، وإذا جائكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وذلك لكي يتربى الأبناء على أسس صحيحة.

وذكر أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كان ألين الناس، وكان أكرم الناس، وكان ضحّاكّا بسّامّا، وهي صفات اتصف بها في بيته مع زوجته وأبنائه، لم يبخل عليهم بحبه ومودته، لأن أولادنا ثمار قلوبنا وأعمدة ظهورنا، وواجب علينا تربيتهم تربية جسدية وعاطفية وتربية دينية سليمة.