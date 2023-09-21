عاجل
خطة تطوير مطار سانت كاترين الدولي ذكرى وفاة المشير طنطاوي.. قائد العبور الثاني
الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بتهمة التهرب الضريبي.. السجن 5 سنوات لـ مديرين بشركة مستحضرات تجميل

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس خمس مدراء شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية منهم ثلاثة اشقاء بتهمة التهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم بالسجن لمدة 5 سنوات.

وكانت قد أحالت نيابة القاهرة الجديدة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية متهمين منهم ثلاثة اشقاء بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " محمد . س " مدير مسئول باحدي شركات مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ، " مصطفي . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ،  شقيقته "مي . ع " مدير  مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ،  وشقيقه " احمد . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ،  "ا . م " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية وأنهم بصفتهم المسئولين عن منشأة مسجلة ضريبيا و الخاضعة لاحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم لم يتقدموا للنصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا خلال الفترة من 2016 حتي 11/ 2017 علي النحو المبين بالتحقيقات.


 

 

 

الجريدة الورقية