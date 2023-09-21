مصرع وإصابة 9 أشخاص بسبب انفجار غاز في رومانيا (فيديو)

أعلنت سلطات الطوارئ الرومانية عن انفجار غاز في موقع بناء طريق سريع في رومانيا في وقت مبكر من يوم الخميس.

وعرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد لقطات من انفجار الغاز الذي وقع في رومانيا، و أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

ويظهر الفيديو تصاعد أدخنة الحريق إلى السحاب .

لقي 4 أشخاص على الأقلّ مصرعهم بانفجار أنبوب غاز في رومانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 21 سبتمبر (2023).

وقالت وحدة طوارئ حكومية في رومانيا –وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة-، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، وأُصيب 5 آخرون جراء انفجار في خط لأنابيب الغاز بموقع إنشاء طريق سريع في مقاطعة فرانتشا بشرق البلاد.

ونجحت قوات الحماية المدنية بإخماد حريق انفجار أنبوب غاز في رومانيا على الفور، ونُقِل المصابون إلى المستشفى، وفتحت الجهات المسؤولة تحقيقًا لكشف أسباب انفجار أنبوب في رومانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي الشهر الماضي، أُصيب عشرات الأشخاص جراء انفجارات في محطة نفطية للغاز المسال في بلدة كريفيديا الرومانية قرب العاصمة بوخارست، في واحد من بين عدد من الحرائق التي تندلع عادة في البلاد.